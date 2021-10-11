Дни отдыха в 2022 году перенесли в Казахстане

Правительство перенесло дни отдыха в 2022 году. Соответствующее постановление 6 октября 2021 года № 713 подписал премьер-министр страны Аскар Мамин, передает Tengrinews.kz.
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Дни отдыха перенесены:
- с субботы, 5 марта 2022 года, на понедельник, 7 марта 2022 года;
- с субботы, 27 августа 2022 года, на понедельник, 29 августа 2022 года.
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