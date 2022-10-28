ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели беременности в Казахстане

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Министерство здравоохранения РК планирует внедрить ДНК-диагностику плода с девятой недели беременности. Это позволит на ранней стадии диагностировать аномалии развития плода, снизить младенческую смертность, инвалидизацию детей, сообщается на сайте министерства.
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В ведомстве разработали нормативные документы, регламентирующие работу службы пренатальной медицины – стандарт организации проведения пренатального ультразвукового скрининга и дорожную карту по дальнейшему совершенствованию пренатальной ультразвуковой диагностики в Республике Казахстан на 2022-2025 годы, передает informburo.kz
В частности, Минздрав планирует ввести в клиническую практику метод неинвазивного пренатального теста ДНК с девяти недель беременности. Это исследование является одним из уникальных современных методов, позволяющих с высокой чувствительностью определить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. Процесс безопасен как для женщины, так и для плода.
«Своевременное проведение скрининговых исследований при беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий, основанных на последних достижениях пренатальной медицины, даёт возможность выделить группу риска по врождённой патологии и диагностировать большой спектр аномалий развития плода», – подчеркнули в ведомстве.
Исследование будут применять и в регионах, учитывая количество беременных женщин на прилегающей территории. На сегодняшний день в регионах организованы Центры охраны плода по оказанию экстренных медицинских услуг беременным.
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