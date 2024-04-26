До 1 200 000 тенге на руки. В Костанае и других городах требуются водители

Больше всего вакансий для водителей предлагают в Алматы, Астане, Уральске и Костанае, сообщает informburo.kz

Водительский рынок Казахстана продолжает демонстрировать впечатляющий рост как в предлагаемых заработных платах, так и в уровне востребованности профессии, сообщает HeadHunter.

Согласно данным, средняя предлагаемая зарплата водителям в стране в 2023 году выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 249 тысяч тенге в медианном значении и 317 тысяч тенге в среднеарифметическом.

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Особенно востребованы водители в таких городах как Алматы, Астана, Уральск и Костанай. Вакансии для водителей такси, наряду с водителями-дальнобойщиками, водителями АТЗ и водителями-экспедиторами, стоят во главе списка самых «дорогих» предложений с заработной платой от 500 000 до 1 200 000 тенге на руки.

Согласно анализу, проведённому в апреле 2024 года, спрос на водителей за последний год вырос на 58%. Общее число вакансий в 2023 году составило почти 17 тысяч.

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