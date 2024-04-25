Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

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В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, сообщает Казахстанский институт стандартизации и метрологии, передает informburo.kz
Изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах, вступят в действие уже 1 мая этого года.
Нововведения включают обязательный опознавательный знак на все электромобили, исключая гибридные.
Также вводится новый дорожный знак: «Движение на электрических самокатах запрещено». Его установят на тротуарах.
А вот так будет выглядеть новый дорожный знак «Диагональный пешеходный переход»:
Также появятся новые дорожные знаки «Перестроение на параллельную проезжую часть».
А ещё – новые дорожные знаки, обозначающие «Конец параллельной проезжей части».
«Особо хотим подчеркнуть, что предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей», – уточнили специалисты.