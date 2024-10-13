До 1,4 млн платят, до 4,2 млн ждут: как меняется рынок вакансий в Казахстане

В марте 2026 года на платформе Enbek.kz работодатели разместили 102,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 107,1 тыс. резюме.

Разрыв между спросом и предложением сокращается

С начала года на бирже труда опубликовано 304,3 тыс. вакансий и 394,4 тыс. резюме. При этом в марте количество вакансий выросло на 3,7% по сравнению с февралем, а число резюме сократилось на 14,3%.

В результате разрыв между предложением рабочей силы и спросом заметно уменьшился: если в январе он составлял почти 60 тыс. резюме, то в феврале снизился до 26 тыс., а в марте — до 4,5 тыс.

Какие сферы в лидерах

Наибольший спрос на работников наблюдается в сфере образования — 22,6 тыс. вакансий. Также востребованы специалисты в сфере прочих услуг (21,2 тыс.), здравоохранения и соцобслуживания (8,7 тыс.), а также сельского, лесного и рыбного хозяйства (7,9 тыс.).

Где больше всего вакансий

По регионам лидируют Туркестанская и Карагандинская области, а также Астана , Павлодарская и Атырауская области — именно здесь зафиксировано наибольшее количество предложений о работе.

Кого ищут работодатели

Около 40% вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации. Низкоквалифицированные позиции занимают 31%, а высококвалифицированные — 29%.

Кто ищет работу

Среди соискателей преобладают кандидаты до 35 лет — 42%. Доля людей в возрасте 35–44 лет составляет 26%, 45–54 лет — 20%, а старше 55 лет — 12%.

По полу соискатели распределяются так: 54% — женщины и 46% — мужчины.

По уровню квалификации структура предложения близка к спросу: 42% резюме — специалисты среднего уровня, 30,5% — высококвалифицированные кадры и 27,5% — низкоквалифицированные.

Самые высокие зарплаты

Среди вакансий с наибольшей оплатой в марте выделяются позиции заместителя начальника отдела по юридической работе (около 1,4 млн тенге), архитектора программного обеспечения (≈1,38 млн тенге) и начальника производства в добывающей промышленности (≈1,14 млн тенге).

В то же время самые высокие зарплатные ожидания у соискателей заявлены у HR бизнес-партнёров (≈4,2 млн тенге), каротажников (≈3 млн тенге) и начальников лабораторий (≈2,5 млн тенге).