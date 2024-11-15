До 1,5 миллиона тенге на первоначальный взнос: кто может получить помощь на жильё в Костанае





С начала года в Костанае 116 заявителей получили жилищные сертификаты на общую сумму 126,5 миллиона тенге. За такой помощью обратились более 140 человек. Основной причиной отказов стало превышение установленного уровня дохода.

Жилищный сертификат — один из видов государственной поддержки при покупке жилья. Он позволяет покрыть часть первоначального взноса. Претендовать на помощь могут социально уязвимые граждане, состоящие в очереди на жильё, а также востребованные специалисты в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Одним из получателей стал 59-летний Биржан Жусупбеков, имеющий инвалидность первой группы. О возможности получить поддержку он узнал в интернете. После одобрения заявки мужчина получил ключи от долгожданной квартиры в микрорайоне Береке.

— В доме номер 35 в микрорайоне Береке я участвовал по программе. Подал заявку. 15 сентября подал заявку, 17–18 сентября уже была готова. И вот сегодня получил ключи. Сейчас, так сказать, завожу мебель и занимаюсь ремонтом, — рассказал Биржан Жусупбеков.

Механизм безвозмездной поддержки действует с 2024 года. Перечень категорий получателей утверждают депутаты областного маслихата.

Сертификат может покрыть до 90 процентов первоначального взноса, но его размер не должен превышать 1,5 миллиона тенге. Например, если квартира стоит 10 миллионов тенге, а первоначальный взнос составляет один миллион, размер помощи может достигать 900 тысяч тенге.

При рассмотрении заявки оценивают доход заявителя за шесть месяцев. Как пояснила заведующая сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Эмилия Совнукаева, установленный порог составляет 3,1 прожиточного минимума — 157 638 тенге.

— Основной причиной отказа является превышение совокупного дохода. По итогам шести месяцев реализуется оценка платежеспособности заявителя и критерием основным является — не превышение 3,1 кратного прожиточного минимума, что ровняется на сегодняшний день 157 638 тенге, — сообщила она.

Подать заявку можно через портал eGov.kz или сайт kezekte.kz. Для этого нужно выбрать раздел «Недвижимость», затем «Жилищные отношения», заполнить необходимые поля и подписать заявление электронной цифровой подписью. Ответ поступит в течение двух рабочих дней.

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