В Костанае начали реализацию квартир в домах №12, 13 и 15 микрорайона «Береке». Эти многоэтажки относятся к категории кредитного жилья и предназначены для очередников Костанайской области, в том числе для граждан социально уязвимых категорий, а также востребованных специалистов в сферах здравоохранения, культуры и спорта.
Изначально запуск продаж в этих домах планировался раньше, однако процесс затянулся из-за изменений в системе работы. В мае этого года часть функций акимата по реализации кредитного жилья была передана Отбасы банку, и фактически старт программы состоялся только накануне.
По словам главного специалиста отдела жилищных отношений акимата Костаная Болата Арыстанова, для покупателей предусмотрена значительная поддержка за счёт бюджета:
«По ним отдел жилищных отношений предоставляет жилищные сертификаты на покрытие первоначального ипотечного взноса: до 90% от первоначального взноса, но не больше полутора миллионов тенге. На сегодняшний день мы уже пять сертификатов выдали, по сей день ведётся приём граждан по выдаче сертификатов», — рассказал он.
Всего в трёх домах предусмотрено 108 квартир. Как поясняют в отделе жилищных отношений, если, к примеру, стоимость выбранного очередником жилья составляет 15 млн тенге, то до 1,5 млн тенге он может получить от государства в виде безвозмездной помощи на первоначальный взнос.
Чтобы претендовать на такой жилищный сертификат, в первую очередь необходимо пройти все процедуры в Отбасы банке — ключевым условием является подтверждённая платёжеспособность.
«После того как вам одобряют, банк даёт уведомление. С этим уведомлением приходите к нам, и мы уже более подробно консультируем, предоставляем пакет документов для подачи заявления на жилсертификат», — объяснил Болат Арыстанов.
Заявителям необходимо подготовить:
- справки о доходах за последние 6 месяцев на всех членов семьи;
- выписку по пенсионным отчислениям за последние 6 месяцев;
- копии удостоверений личности и свидетельств о рождении детей;
- уведомление из Отбасы банка о прохождении проверки и одобрении.
Обратиться можно в отдел жилищных отношений по адресу: ул. Каирбекова, 75, кабинет №1. При этом деньги на руки не выдаются — средства по жилищному сертификату направляются напрямую на счёт заёмщика в Отбасы банке и зачитываются как часть первоначального взноса.
В текущем году на выдачу жилищных сертификатов в городском бюджете предусмотрено 75 млн тенге. В первом полугодии отдел уже выдал восемь таких сертификатов по другим объектам, сейчас финансирование направляется в том числе на квартиры в домах №12, 13 и 15 микрорайона «Береке».
