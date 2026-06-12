«Не нужно неправильно интерпретировать мои слова»: вице-министр о декретных выплатах

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай прокомментировала ситуацию вокруг расследования уголовных дел, связанных с предполагаемыми схемами получения декретных выплат.
Во время брифинга журналисты отметили, что на фоне заявлений о намерении взыскать около 3 млрд тенге с молодых матерей ситуация выглядит достаточно жесткой.
В ответ Виктория Шегай подчеркнула, что речь идет не о массовом преследовании женщин, получавших выплаты.
«На счет того, что жестоко или нет, ещё раз повторяюсь, дабы неправильно не интерпретировали мои слова. Речь идет о 38 уголовных делах, которые сейчас проводятся, и они проводятся в отношение лиц, которые создали эти схемы. Мы уже и ранее говорили, что в эти схемы были вовлечены более тысячи женщин», — заявила вице-министр.
По ее словам, следственные действия направлены в отношении организаторов схем, а не всех получателей социальных выплат.
Ранее в Министерстве труда сообщали о выявлении случаев, когда для увеличения размера социальных выплат по беременности и родам использовались различные схемы искусственного завышения доходов.
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