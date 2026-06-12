Спасибо за здоровье моего сына: история благодарности детскому хирургу Анатолию Журже





Хочу выразить искреннюю благодарность детскому хирургу Анатолию Валерьевичу Журже.

Не раз нам приходилось обращаться к этому врачу за помощью, и каждый раз мы убеждались в его высоком профессионализме, внимательном отношении к маленьким пациентам и их родителям.

Особенно благодарна Анатолию Валерьевичу за операцию, которую он провёл моему сыну. Всё прошло успешно, а уверенность и спокойствие врача помогли справиться с волнением и переживаниями. Когда речь идёт о здоровье ребёнка, родители доверяют врачу самое дорогое. И очень важно встретить специалиста, который не только обладает большим опытом и знаниями, но и умеет найти подход к детям, поддержать семью и вселить уверенность в благополучный исход лечения. Анатолий Валерьевич именно такой врач. Добрый, отзывчивый, грамотный и преданный своему делу.

Спасибо Вам за Ваш труд, за заботу о детях и за помощь, которую Вы оказываете семьям каждый день. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в такой важной и нужной профессии.

с уважением, Валерия Шулакова

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