Сильные дожди, град и жара до +38 градусов ожидаются в Казахстане

Синоптики предупреждают о неустойчивой погоде на большей части территории Казахстана в ближайшие дни. С 13 по 15 июня на страну будут оказывать влияние атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы и усиление ветра.
Костанайскую область накроют сильные дожди
По прогнозам специалистов, 13 и 15 июня сильные дожди ожидаются в Костанайской области. Также интенсивные осадки 15 июня прогнозируются в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
На севере и северо-западе страны в течение всего периода возможны град и шквалистый ветер. 15 июня такие явления ожидаются и на юго-западе Казахстана.
В ряде регионов сохранится сильная жара
Несмотря на дожди, в некоторых областях страны сохранится аномально жаркая погода.
Днем с 13 по 15 июня сильная жара до +35…+38 градусов ожидается в Восточно-Казахстанской области и области Абай. 14 и 15 июня такая температура прогнозируется в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу.
15 июня жара до +38 градусов может установиться и в Атырауской области.
Ветер усилится по всей стране
Синоптики также предупреждают об усилении ветра практически на всей территории республики. Жителям рекомендуется следить за прогнозами погоды и соблюдать меры предосторожности во время гроз, сильного ветра и града.
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