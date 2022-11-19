До 1,7 миллиона тенге: глава Минфина назвал зарплаты членов казахстанского Кабмина

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что члены правительства зарабатывают от 500 тысяч до 1,7 миллиона тенге.

В кулуарах сената журналисты обратились к министру с вопросом о зарплатах высокопоставленных чиновников страны, передает ru.sputnik.kz

По его словам, оклад министров зависит от их стажа работы и квалификации.

«С учетом этих параметров минимальная зарплата составляет 500-600 тысяч тенге, а максимальная – 1,5-1,7 миллиона тенге», — сообщил глава Минфина и уточнил, что его зарплата равна 1,5 миллиона тенге в месяц.

Журналисты попытались уточнить, сколько получает премьер-министр страны Алихан Смаилов. Но прямого ответа Жамабаев не дал.

«Можете задать вопрос его пресс-службе. Если Алихан Асханович разрешит, я озвучу», – сказал вице-премьер.

Средняя заработная плата врачей в Казахстане достигла 420 тыс. тенге

Ранее акимы областей отвечали журналистам, что получают от 1 до 2 миллионов тенге.

Напомним, с января этого года в Казахстане действует пятилетний мораторий на рост зарплат членов правительства, акимов и депутатов.

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