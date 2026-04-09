До 1,7 млн тенге безвозмездно: казахстанцев приглашают подать заявки на гранты





С 24 июня по 8 июля 2026 года на портале Business.enbek.kz будет проходить прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей.

Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей, или 1 730 000 тенге. Средства предоставляются на безвозмездной основе и направлены на поддержку предпринимательской инициативы, создание новых источников дохода и повышение экономической активности населения.

Грант предоставляется единовременно и может быть получен только один раз.

Кто может претендовать на грант

Участниками конкурса могут стать зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели, срок государственной регистрации которых не превышает одного года.

При этом претенденты должны относиться к одной из социально уязвимых категорий населения. В их числе лица с инвалидностью, кандасы, межрегиональные переселенцы, получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи и их супруги, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также получатели пособия по потере кормильца.

Одним из обязательных условий участия является наличие сертификата о прохождении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», полученного не ранее чем за три года до подачи заявки.

Как будет проходить отбор

Отбор претендентов проведут конкурсные комиссии на основании представленных бизнес-проектов.

При рассмотрении заявок будут оцениваться жизнеспособность и перспективность бизнес-идеи, финансовая обоснованность проекта, а также потенциал по созданию новых рабочих мест.

Подать заявку можно в электронном формате через портал Business.enbek.kz. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить заявление, прикрепить бизнес-план и подписать документы электронной цифровой подписью.

На что можно потратить грант

Грантовые средства разрешается использовать на приобретение инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных, птицы, саженцев, кустарников, семян и рассады.

Также допускается использование средств на аренду помещений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.

При этом направлять грант на потребительские цели запрещено. Средства нельзя использовать для погашения кредитов и займов, покупки или строительства жилья, приобретения земельных участков, иностранной валюты, ценных бумаг и цифровых активов. Запрещено также финансирование производства подакцизной продукции и других видов деятельности, ограниченных законодательством Казахстана.

Планируется выдать 9 тысяч грантов

Прием заявок продлится до 8 июля включительно.

В рамках первого потока по стране планируется предоставить 3 764 гранта во всех регионах Казахстана, за исключением Актюбинской и Кызылординской областей.

Всего в 2026 году для социально уязвимых категорий населения предусмотрено 9 тысяч государственных грантов.

Гранты остаются одним из инструментов поддержки начинающих предпринимателей, позволяя гражданам реализовать собственные бизнес-идеи и создать устойчивый источник дохода.

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