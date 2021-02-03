До 1 апреля по льготной цене за наличную оплату смогут ездить в автобусах пенсионеры и дети

Сегодня в Костанае состоялся брифинг, на котором разъяснили, как будет вводится дифференцированный тариф.

Как было сказано на встрече, на сегодняшний день не все пенсионеры и школьники получили льготные транспортные карты. Поэтому было принято решение — школьники и пенсионеры будут оплачивать проезд в костанайских автобусах за наличную плату и по льготной цене до 1 апреля. То есть 40 тенге будут платить учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет и 70 тенге пенсионеры. За это время эта категория граждан должна обзавестись транспортными картами.

Для остальных с 9 февраля будет действовать дифференцированный тариф. За наличный расчет 150 тенге. По карте 80.

По данным сотрудников акимата, данная система полностью готова к работе в автобусах Костаная.

Что касается сбоя программы. Поступает много жалоб о том, что за проезд с карты списалось больше денег, чем положено. На брифинге сообщили, что жалобы рассматриваются. По заверению замакима Костаная Ануарбека Касимова, все неправильно списанные средства, будут возвращены владельцу. Пассажиру-пользователю «Социальной карты» необходимо обратиться в «Казпочту», владельцу карты AlemPay – в службу IKomek, пользователю карты банков второго уровня – в банк.

На сегодняшний день в областном центре продано 31 тысяч карт, из которых всего 13 тысяч активированы. Это означает, что большая часть не используется. При этом, в конце января в городе наблюдался дефицит – электронных карт не было в наличии в торговых точках. По словам Ануарбека Касимова, сейчас их завезли в количестве 10 тысяч штук, стоимость одной – 290 тенге.

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