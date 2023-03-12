До 1 июня в Костанае необходимо оценить техническое состояние теплосетей

Сейчас в ГКП «КТЭК» говорят об изношенности коммуникаций на уровне 63%. Правда эта цифра приводится на основании обследований, которые проводились ещё в начале 2000-ых годов. Поэтому в теплокомпании не исключают, что проблемных участков в городе на самом деле гораздо больше.

В Костанае этой зимой участились случаи отключения тепла в домах. Это связано с тем, что на теплосетях всё чаще происходят порывы и выявляются дефекты.

Если в прошлом году за январь-февраль произошло 20 таких случаев, то в этом году их было уже 34. В Костанайской теплокомпании отмечают, что это обусловлено тем, что более половины тепловых сетей в городе изношены.

«Порывы у нас выявляются, устранаяются оперативно. Это порывы, не аварийные случаи. Порывы в первую очередь связаны с износом тепловых сетей. У нас по Костанаю на балансе КТЭК находятся 249 км тепловых сетей, средний износ — 63%»,- говорит заместитель главного инженера ГКП КТЭК Нурлан Кошеков.

Но, возможно эта цифра изменится. Нурлан Кошеков рассказал, что до 1-го июня в городе за счет городского бюджета будут проведены работы по обследованию технического состояния тепловых сетей. Последний раз такое обследование проводили в 2000 годах. В целом, чтобы снизить износ теплосетей, в городе запланированы ремонтные работы на этот год, за счет бюджетного финансирования — 3 км, и за счет собственных средств — 700 метров.

«По итогам технического обследования, когда мы будем видеть всю картину, какие сети в первую очередь, какие во вторую, в третью. Какое их техническое состояние, где коррозионно — опасные у нас участки, это тех обследование все выявит. Они дадут свое заключение, и по этому отчету будет формироваться дальнейший план действий по снижению износа, по ремонту тепловых сетей, по приведению их в соответствии с нормативом. Также по улучшению теплоснабжения, и снижению аварийности на теплосетях города»,- рассказал Кошеков.

Общая протяженность теплосетей в Костанайской области — 810 километров. На сегодня их общий износ составляет 57%. В областном управлении энергетики отмечают, что самые изношенные сети в Костанае, Аркалыке и Рудном. Чтобы ситуацию улучшить, ведомство подало бюджетную заявку на ремонт 8 объектов, на общую сумму — 17 миллиардов тенге.

«В текущем году у нас продолжается реализация пяти переходящих проектов. Реконструкция системы теплоснабжения в городах : Рудный, Лисаковск,Костанай и Аркалык. Также в этом году планируется реализация еще восьми пректов, которые были поданы на республику на выделение средств. Будет реализовано 4 проекта в Костанае, 2- Рудный, 1- Аркалык, 1-Лисаковск»,- рассказал главный специалист управления энергетики и жкх Талгат Лаиков.

Талгат Лаиков рассказал, что каждый акимат города или района должен провести техническое обследование своих тепловых сетей. После этого, по словам главного специалиста, картина состояния инженерных коммуникаций в области станет более полной.

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