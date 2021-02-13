До 1 марта ломбарды должны подать заявку на получение лицензии

Ломбарды и другие микрокредитные организации в ближайшее время должны оформить лицензию на свою работу. Для этого у них остается всего 2 недели. Уже 1 марта сроки приема заявлений истекают. Если не успеть вовремя, то можно попрощаться с возможностью продолжать свою деятельность и дальше, передает alau.kz

Еще в 2020-м Президент страны принял поправки, касающиеся работы микрокредитных организаций. В наступившем году те из них, кто хочет продолжать свою работу, должны получить лицензию. Это правило касается ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных товариществ. Поправки вступили в силу в январе, но после этого на подготовку необходимых документов и подачу заявки было отведено еще 2 месяца. И вот теперь эти сроки истекают. Уже 1 марта прием заявлений на лицензию закончится. А в нашей области еще достаточно такого типа компаний, которые в гос.органы так и не обратились.

«Общее количество: 42 организации. Из них 22 ломбарда, которые сейчас состоят в реестре, 16 кредитных товариществ и 4 микрофинансовых организаций. В совокупности это 42 объекта, которые к нам должны обратиться. Из них уже обратились 15, из этих 15 мы 6 рассмотрели и выдали лицензию. Ждем сейчас остальных»,- сообщил начальник управления региональных представителей в городе Костанай Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асет Куанышбаев.

Все это организации, которые работают на рынке уже продолжительное время. Зачем им проходить лицензирование объяснили в местном управлении. По словам Асета Куанышбаева, это необходимо чтобы снизить риск мошенничества в сфере микрокредитования. Логика гос.органа проста: чем жестче требования, тем хуже нечестным на руку, а права заемщиков защищать наоборот станет проще. Чтобы получить лицензию, организации должны не только подготовить необходимые документы, но и решить еще ряд небумажных вопросов.

«Есть определенные требования, в том числе квалификационные, которые также утверждены нашими нормативно-правовыми актами агентства. К примеру, можно назвать наличие минимального размера уставного капитала, также мы выдвигаем особые требования по руководству. У руководящих работников должна быть безупречная деловая репутация. У них не должна быть не погашенная судимость. Также у них должно быть высшее образование»,- пояснил Асет Куанышбаев.

Этот перечень не окончателен, но и среди него находятся пункты, которые вызывали споры среди представителей ломбардов. Речь идет об уставном капитале. Для тех, кто работает давно, его цифра постепенно повышается. Уже сейчас он должен составлять 50 миллионов тенге для микрофинансовых организаций, а для кредитных товариществ и ломбардов по 30 миллионов. Дальше — больше. Смогут ли обеспечить это условие 42 существующие в регионе компании у гос.органов сомнений нет. Ведь те, для кого цифры были не подъемными, уже отсеялись. К 1 января в области оставалось всего 47 микрокредитных организаций. Из них еще 5 отказались подавать заявку на лицензию в наступившем году. Больше потерь не ожидают. К тому же оставшиеся в строю ломбарды и кредитные товарищества знают, чем грозит не успеть в поставленные сроки.

«Эта организация должна будет сменить свое наименование, то есть в наименовании не должно быть слов «микрофинансовая организация», «ломбард», «кредитное товарищество». Она должна поменять свой вид деятельности и уйти с рынка микрокредитования. Если этот ломбард не успеет до 1 марта обратиться за лицензией, то он должен будет уйти с этого рынка»,- подытожил Асет Куанышбаев.

Получить консультацию о процедуре лицензирования и перечне необходимых документов и требований организации могут по телефону 390-163.

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