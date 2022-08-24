До 1 октября казахстанцы, в том числе несовершеннолетние дети, должны успеть заплатить налог

Полностью от уплаты налога на имущество освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.

Другая большая группа льготников — отдельно проживающие пенсионеры. На этом налоговики акцентируют особое внимание — в их доме или квартире кроме них никакого больше не должно быть прописано, а специально рассчитанная оценочная стоимость не превышает определенное количество МРП. По словам экспертов, оценочная стоимость имущества для налогообложения в разы ниже рыночной.

«Это оценочная стоимость, не рыночная. Для налогообложение, не более 1000 МРП. К примеру, пенсионер имеет имущество оценочная стоимость которого свыше 3 млн тенге на текущий год. Налог не будет исчисляться в пределах этих 3 млн, все что выше — будет начисляться налог на имущество», — сообщила руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Шынар Муканова.

Льгота положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, инвалидам, а также одному из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида. А вот многодетным матерям, удостоенным звания “Мать-героиня” льгота предусмотрена только по земельным участкам под жилье и по придомовым участкам. Так же налоговики подчеркивают, что согласно законодательству налог на имущество оплачивают и несовершеннолетние дети, на которых зарегистрировано имущество или доля. Но этим имуществом управляют родители, а значит, и платить от его имени налог должны они же.

«До 18 лет несовершеннолетние и по закону, если они собственники или у них есть доля, они также оплачивают, это либо родители, бабушки, дедушки, но когда идет оплата вводить нужно обязательно ИИН ребенка», — говорит Шынар Муканова.

В департаменте государственных доходов Костанайской области также подчеркивают, что, если вы нашли себя в списках льготников, то вам следует обратиться в налоговые органы, чтобы подтвердить свою категорию льготника. Эти данные автоматически в департаменты госдоходов не поступают, поэтому люди должны позаботиться о себе самостоятельно, предоставив оригинал подтверждающего документов в налоговую, где и внесут отметку в базу данных.

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