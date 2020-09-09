До 10 лет лишения свободы грозит костанайским скотокрадам

Костанайскими полицейскими, при совершении очередного преступления задержана группа лиц, промышлявшая кражами скота на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Сотрудниками управления криминальной полиции ДП области была получена информация о группе скотокрадов из 3 человек. В результате проведения следственных мероприятий, в момент совершения очередного преступления, злоумышленники были задержаны с поличным в г.Рудном при разгрузке похищенной лошади. Животное было украдено подозреваемыми у жителя Алтынсаринского района. В настоящее время лошадь возвращена законным владельцам. Кроме того, доказан факт кражи лошади подозреваемыми на территории Карасуского района, который был совершен в июле.
Также, оперативниками установлено, что данной группой планировалось совершение ряда тяжких преступлений, а именно кража 50 лошадей в одном из поселков Костанайского района и 60 лошадей в п.Щербаково Алтынсаринского района. Два фигуранта группы арестованы.
Согласно санкций статей Уголовного кодекса им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
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