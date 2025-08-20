С начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 856,2 тыс. человек на общую сумму 354,5 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

— с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

— с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

— с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

— с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

— с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

— награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

— награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

