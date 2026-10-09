USD 448.94 EUR 502.05 RUB 5.26

До +15 градусов днём и мороз ночью: прогноз погоды для Костаная

— Сегодня, 16:12
осень

pixabay.com


В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере и юге региона прогнозируется туман.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит −1…−6 градусов, на юге области — +2 градуса. Днём потеплеет до +10…+15 градусов, на юге — до +18.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью ожидается −1…−3 градуса, днём — +13…+15.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.