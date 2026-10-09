До +15 градусов днём и мороз ночью: прогноз погоды для Костаная

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере и юге региона прогнозируется туман.
Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит −1…−6 градусов, на юге области — +2 градуса. Днём потеплеет до +10…+15 градусов, на юге — до +18.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью ожидается −1…−3 градуса, днём — +13…+15.
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