До +15 градусов днём и мороз ночью: прогноз погоды для Костаная





В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере и юге региона прогнозируется туман.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит −1…−6 градусов, на юге области — +2 градуса. Днём потеплеет до +10…+15 градусов, на юге — до +18.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью ожидается −1…−3 градуса, днём — +13…+15.

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