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До 15 лет просит увеличить срок прокуратура жителю Костанайской области

365info.kz

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Ануарбек Туребаев в 2020 году осужденный на 9 лет заключения за покушение на жизнь гражданской жены, обвинялся ещё и в совершении убийства своего знакомого Кайрата Сеитова.

Его останки были найдены прошлым летом в скотомогильнике за селом Копыченка Федоровского района. В ходе процесса была назначена комплексная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что Сеитову, в ходе драки с Туребаевым, были нанесены тяжкие травмы, но после этого он оставался жив. Поэтому действия подсудимого были переквалифицированы. Его обвинили в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекших смерть человека, а не в совершении умышленного убийства.

«На это указывают следующие обстоятельства. В частности, после нанесения ударов Туребаев имел реальную возможность довести свой умысел до конца, то есть, мог продолжить наносить удары потерпевшему, до наступления его смерти, и оставить его лежать на улице, на месте преступления. Однако прекратил свои дейтсвия после нанесения ударов, с учетом погодных условий, занес потерпевшего Сеитова в коридор, где расположена печка», — сказал гособвинитель Серик Нургазинов.

Но травмы, которые были нанесены Сеитову, в том числе несколько черепно-мозговых, оказались достаточно тяжлыми, и очевидно не совместимыми с жизнью. Более точно причины смерти эксперты, исследовавшие останки, пролежавшие в скотомогильнике несколько лет, определить не смогли, но предположения о расчленинии тела, ими были отвергнуты. С учетом отягчающего обстоятельства, такого как совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, и не усмотрев смягчающих, прокурор потребовал признать Туребаева виновным.

«И назначить наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 58 часть 3, 6 УК РК, частично присоеденить неотбытую часть наказания по приговору СМУС от 30 марта 2020-ого года по статье 24 часть 3, статье 99 часть 1 УК РК, и окончательно назначить 15 лет лишения свободы»,-сказал Серик Нургазинов.

Однако обвиняемый не признал вину и по этой статье, хотя она, что называется, более мягкая. На прениях высказалась и потерпевшая, сестра Кайрата Сеитова.

«Я считаю, человек не имеет никаких человеческих ценностей. Чем дольше и больше он будет изолирован от общества, сколько еще удастся людей спасти от него. Я тебую высшей меры наказания, какая есть»,- сказала в суде потерпевшая Женискул Нурфайзулина.

Приговор по делу будет вынесен в ближайшие дни.

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