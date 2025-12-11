В Казахстане завершён государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Итоги проверки рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты РК под председательством Алихана Смаилова.

В палате подчеркнули, что создание устойчивых и эффективно работающих систем пенсионного и социального обеспечения – одна из ключевых задач государства, позволяющая поддерживать наиболее уязвимые категории граждан. Конституция Казахстана гарантирует минимальный размер заработной платы и пенсии, а также социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Рост пенсий и пособий за пять лет

Согласно итогам аудита, в республике ежегодно увеличиваются как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат.

За последние пять лет:

средняя солидарная пенсия выросла на 37% ;

; средняя базовая пенсия – на 45% ;

; средняя пенсия с ЕНПФ – на 25% ;

; средний размер государственных пособий увеличился на 58% ;

; выплаты с Фонда социального страхования выросли более чем в 2,5 раза.

Риски двойных выплат и нестабильных взносов

Вместе с тем аудиторы указали на ряд направлений, требующих совершенствования.

Необходимо активизировать заключение международных соглашений по обмену информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат – одновременно в Казахстане и по месту гражданства.

Актуальным остаётся вопрос стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. От регулярности отчислений зависит объём накоплений и возможность обеспечения рекомендуемого уровня пенсионных выплат в будущем.

Управление активами Фонда соцстрахования

Для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы, по оценке аудиторов, требуют пересмотра или усиленного контроля.

В ходе проверки зафиксированы случаи искусственного завышения уровня доходов и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных эпизодах отчисления делались сразу с 3 до 10 мест работы, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения подобных злоупотреблений требуется доработка нормативной базы.

Кроме этого, выявлены факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию средств на сумму более 216 млрд тенге.

Потери фонда из-за отсутствия предельных норм

Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда соцстрахования ещё примерно на 96 млрд тенге .

Проблемы интеграции баз данных и планирования

Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие полноценной интеграции с базами данных уполномоченных госорганов — по сведениям об умерших, выехавших на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос отнесён к числу требующих доработки.

Также, по мнению аудиторов, необходима согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период. Это позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.

Финансовые нарушения и передача материалов

По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на сумму 5 млн тенге и неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге.

Всего установлено 46 системных недостатков.

Материалы по 22 эпизодам переданы для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности, а по 2 фактам – направлены в правоохранительные органы.