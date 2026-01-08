В Казахстане утверждён совместный приказ профильных госорганов о реализации пилотного проекта по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

Где будет реализован проект

Пилот по услуге «Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи» запускается в формате немонетарных мер господдержки через «социальный кошелёк». Он охватит города Кокшетау, Акколь и Павлодар. Ранее проект действовал только в Акколе, теперь его география расширена.

Кому положены ваучеры

Цифровые ваучеры предоставляются на каждого члена семьи получателя, признанной нуждающейся в государственной адресной социальной помощи. С их помощью можно приобрести социально значимые продовольственные товары по сниженным ценам.

Как активировать и использовать

Активация ваучера осуществляется получателем самостоятельно ежемесячно — до последнего дня текущего месяца, при условии подтверждения согласия на получение услуги. После окончания месяца неактивированные ваучеры утрачивают силу.

Механизм скидок

Проект основан на действующем механизме стабилизации цен — «оборотной схеме». В её рамках торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств, а магазины обязуются отпускать социально значимые продовольственные товары получателям АСП по альтернативным ценам — ниже рыночных до 15%. Для получения скидки достаточно активировать ваучер и предъявить QR-код на кассе — снижение цены применяется автоматически.

Размер поддержки

Размер ваучера рассчитывается индивидуально — на каждого члена семьи предусмотрен один месячный расчётный показатель. Так, семья из четырёх человек получает ваучер на сумму порядка 17 тысяч тенге.

Сроки действия

Постановление вступает в силу с 5 января 2026 года и действует до 1 мая 2026 года.

