До 170. Повысить тариф в автобусах попросили перевозчики Костаная

Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Костаная, перевозчики областного центра обратились в акимат с просьбой о повышении тарифа.

«В связи с тем, что затраты на стоимость ГСМ увеличились, запчастей, шин, обслуживание. Последнее повышение тарифа было с 1 марта 2017 года. Было повышение с 60 до 80 тенге. Стоимость дизельного топливо увеличилась на 40%. Акимат города провел тарифную комиссию. В итоге, рекомендовано повысить тариф до 100 тенге по безналичной оплате. Со 150 до 170 тенге за наличную оплату. На сегодня проект постановления находится на стадии согласования в общественном совете, союзе индивидуальных предпринимателей и палате предпринимателей. Постановление опубликовано на сайте открытые НПА», — сообщили в отделе ЖКХ.

О сроках, с какого месяца увеличат тариф, пока ничего не сообщается.

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