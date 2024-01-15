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До 185 тысяч тенге единовременно получат отдельные казахстанцы в феврале

Фотография для новости До 185 тысяч тенге единовременно получат отдельные казахстанцы в феврале

Фото alau.kz

В  министерстве труда и соцзащиты населения РК сообщили, что ветераны Афганистана получат ежегодную материальную помощь в том размере, сообщает inbusiness.kz

В регионах принимаются соответствующие документы «Об оказании единовременной социальной помощи нуждающимся категориям ее граждан по случаю 35-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан».

Размеры единовременной социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов). При этом акиматам регионов даны рекомендации по предусмотрению возможности для оказания материальной помощи в едином размере по республике, пояснили в минсоцзащиты населения РК.

«Разные по сумме выплаты, а особенно сниженные, могут разделить общество ветеранов и вызвать непонимание – все одинаково пострадали в этой войне и понесли потери: физические и психологические. А единая выплата станет проявлением очередной справедливости в справедливом Казахстане. Рассмотрев наше предложение, власти приняли решение о выплате единой «единовременной социальной помощи» в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге) во всех регионах.  Теперь местные маслихаты должны внести изменения в проекты своих решений. Кроме того, все ветераны Афганистана будут награждены специальной медалью, посвященной особой дате», – подчеркнул председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана» Бахытбек Смагул.

Кроме того, все ветераны Афганистана будут награждены специальной медалью, посвященной особой дате.

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