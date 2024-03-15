До +20 градусов. Прогноз от синоптиков Казгидромета

В предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17-18 марта в Кызылординской области, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки. Сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируются 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Сильный дождь днем 16, сутки 17 марта в Мангистауской области.

Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта на востоке Казахстана.

По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке, в центре низовая метель.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в южной половине республики до 8-20 тепла, в северной половине до 0-8 тепла.

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