Обязательные взносы по страхованию жилья могут варьироваться от 1 тыс. до 20 тыс. тенге. Об этом LS сообщили в АРРФР.
На первом этапе система будет покрывать ущерб от таких стихийных бедствий, как наводнения, паводки, землетрясения и лесные пожары.
«Это позволит повысить уровень финансовой защищенности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, наносящих наибольший ущерб имуществу граждан», – пояснили в АРРФР.
Как сообщили в агентстве, в соответствии с актуарными расчетами по обязательному страхованию жилища базовый размер взноса для населения будет установлен в пределах от 0,5 до 5 МРП в год (от 1 тыс. до 20 тыс. тенге).
«При этом будет предусмотрена дифференциация страховых взносов в зависимости от уровня риска подверженности конкретного региона стихийным бедствиям, что позволит обеспечить справедливое распределение финансовой нагрузки и избежать ее чрезмерного роста для собственников жилья в менее уязвимых зонах», – пояснил регулятор на запрос LS.
Сейчас ведется разработка законопроекта. Ожидается, что документ будет внесен в мажилис до конца текущего года. В АРРФР отметили, что при подготовке нововведения за основу был взят опыт Турции, Азербайджана, Испании, США и Кыргызстана.
