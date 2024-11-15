До 200 млн тенге: какую поддержку могут получить предприниматели Костаная

Одним из основных инструментов поддержки малого бизнеса в Казахстане стала Единая программа «Іскер аймақ». Она утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года и реализуется с 2026-го.

В рамках программы предпринимателям доступен механизм субсидирования процентной ставки. Сумма финансового инструмента, подлежащая субсидированию, составляет не более 200 млн тенге на одного заемщика с учетом уже действующих финансовых инструментов.

Для Костаная определен перечень приоритетных направлений, представители которых могут воспользоваться мерами поддержки. В него входят грузовые перевозки, гостиничные услуги, образование и здравоохранение.

В числе направлений также предусмотрено строительство жилых и нежилых помещений. Однако это не означает, что финансирование автоматически предоставляется на любой строительный проект.

Проект предпринимателя должен соответствовать установленным условиям программы «Іскер аймақ» и приоритетным видам экономической деятельности. Кроме того, правила предусматривают ограничения для отдельных видов проектов, в том числе связанных с операциями с жилой недвижимостью.

Таким образом, возможность получения поддержки рассматривается с учетом конкретного проекта, направления деятельности предпринимателя и его соответствия требованиям программы.