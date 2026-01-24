В 2026 году в Казахстане выросли штрафы для жителей многоквартирных домов. Причина — увеличение месячного расчётного показателя (МРП) до 4 325 тенге. Именно от него зависят размеры пособий, пенсий и административных взысканий. Теперь за ряд нарушений можно получить штраф до 200 тысяч тенге и даже административный арест сроком до 20 суток, передает krisha.kz

Разбираем основные нарушения по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) — за что штрафуют и чего лучше избегать.

Шум

В жилых домах и во дворах запрещено шуметь с 22:00 до 9:00 в любой день недели. Это требование закреплено в статье 437 КоАП.

Для кафе, баров и других заведений, расположенных в жилых домах или рядом с ними, действуют отдельные правила:

в будние дни — с 22:00 до 9:00;

в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

К шуму относятся:

ремонтные работы с использованием перфоратора;

крики и скандалы;

громкая музыка и телевизор на высокой громкости;

фейерверки и петарды.

Штраф для жильцов — 21 625 тенге (5 МРП). Для заведений — от 86 500 тенге (20 МРП) и выше.

Прописка

После покупки жилья и переезда на оформление регистрации даётся 30 дней. Отсутствие прописки считается нарушением статьи 492 КоАП.

Штраф за просрочку — 30 275 тенге (7 МРП), при повторном нарушении — 56 225 тенге (13 МРП).

Ответственность несут и собственники жилья. Если арендаторы проживают без регистрации, владельцу грозит штраф:

впервые — 43 250 тенге (10 МРП);

повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Хлам и личные вещи в подъезде

Оставленные в подъезде шкафы, коляски, коробки и другие предметы нарушают требования пожарной безопасности (статья 410 КоАП).

Проходы должны быть свободны на случай пожара или землетрясения. При выявлении нарушений сотрудники ДЧС могут вынести предупреждение или назначить штраф:

впервые — 21 625 тенге (5 МРП);

повторно — 43 250 тенге (10 МРП).

Мусор

Оставленный у двери пакет с мусором — уже нарушение.

Штраф составляет 43 250 тенге (10 МРП по статье 434-2 КоАП) либо 40 часов общественных работ. Повторное нарушение в течение года — 86 500 тенге (20 МРП) или 80 часов работ.

Курение

Курение запрещено в подъездах, на лестничных площадках и в лифтах.

Штраф за первое нарушение — 64 875 тенге (15 МРП по статье 441 КоАП), повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Алкоголь

Подъезды, лестницы и дворы относятся к общественным местам, где употребление алкоголя запрещено (статья 440 КоАП).

Штраф — 21 625 тенге (5 МРП). При повторном нарушении — 43 250 тенге (10 МРП), возможны общественные работы до 20 часов или арест до 5 суток.

Вандализм

Надписи на стенах, повреждённые почтовые ящики, разбитые лампы и перила считаются порчей имущества.

За такие действия предусмотрен штраф 216 200 тенге (50 МРП по статье 147-1 КоАП) либо арест на срок от 5 до 20 суток. При повторном нарушении в течение года — арест от 20 до 30 суток.

Что делать, если нарушения есть в вашем доме

Жителям рекомендуют не игнорировать проблемы и сначала попытаться решить их мирно — вежливо напомнить соседям о правилах. Можно обратиться в КСК или ОСИ, организовать собрание и разъяснить нормы проживания.

Если это не помогает, следует обращаться в полицию или ДЧС. Чтобы обращение было обоснованным, нарушения лучше заранее зафиксировать на фото или видео.