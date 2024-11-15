До 2035 года понадобятся 2,9 млн человек: какие кадры нужны Казахстану

В Казахстане сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих. Среди наиболее востребованных специалистов — сварщики, электрики, строители, механизаторы, водители, специалисты по ремонту оборудования, технологи и повара. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает lsm.kz

По данным Электронной биржи труда, из 123,2 тысячи опубликованных вакансий 63,1 тысячи приходится на рабочие специальности. Более половины текущего спроса — на специалистов с техническим и профессиональным образованием.

В Минтруда отмечают, что проблема заключается не столько в общем недостатке рабочих мест, сколько в нехватке квалифицированных кадров для развивающихся отраслей и одновременно — качественных и производительных вакансий.

Согласно комплексному прогнозу, до 2035 года Казахстану потребуется 2,9 млн специалистов, из которых 1,8 млн — рабочие кадры.

Наиболее заметный дефицит наблюдается в строительстве, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, энергетике и обрабатывающем производстве.

В обрабатывающей промышленности потребность составляет около 15,1 тысячи специалистов, в транспорте и логистике — 9,7 тысячи, строительстве — около 8,9 тысячи, сельском хозяйстве — порядка 2,6 тысячи квалифицированных рабочих.

Одной из причин кадрового дефицита в Минтруда называют изменения в экономике. Открытие новых производств, технологическое обновление предприятий и рост объёмов строительства увеличивают потребность в специалистах.

Одновременно меняются требования к работникам. Цифровизация, автоматизация и роботизация приводят к появлению новых профессий и компетенций. Сказывается и территориальный дисбаланс: вакансии и трудовые ресурсы распределены по регионам неравномерно.

В ведомстве также обратили внимание на качество рабочих мест. Во втором квартале 2026 года в Казахстане были заняты 9,4 млн человек, уровень безработицы составлял 4,5%, а медианная заработная плата — 348 415 тенге.

Если кадровый дефицит сохранится, работодателям придётся активнее конкурировать за квалифицированных сотрудников. В Минтруда прогнозируют рост стоимости привлечения и оплаты труда специалистов, увеличение сроков запуска новых производств и инвестиционных проектов, а также необходимость привлекать работников из других регионов.

В долгосрочной перспективе нехватка кадров может сдерживать экономический рост и технологическую модернизацию отдельных отраслей. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что кадровый дефицит не всегда является исключительно негативным показателем — он может быть связан с расширением производства, инвестиционной активностью и появлением новых рабочих мест.

Для решения проблемы планируется обновлять образовательные программы и профессиональные стандарты, усиливать взаимодействие колледжей с работодателями, развивать дуальное и практикоориентированное обучение, а также переподготовку и повышение квалификации работников.