В первую неделю ноября погоду на большей части Казахстана будет определять северный циклон: ожидаются осадки — дождь с переходом в снег, а в северной половине, в центре и на востоке страны — преимущественно снег с метелью. На западе осадки пройдут в самом начале месяца. Аналогичные эпизоды повторятся отдельными днями во второй и третьей декадах месяца. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

Порывистый ветер, гололёд и туманы в ноябре будут возникать часто, а метели — главным образом в северных, центральных и восточных регионах.

Первая декада (1–10 ноября)

Запад: ночами колебания от +2…+7 °С до −2…−7 °С ; днём от +3…+10 °С до +10…+18 °С , к концу декады — потепление до +15…+25 °С .

ночами колебания от до ; днём от до , к концу декады — потепление до . Север, центр, восток: к середине декады похолодание до −7…−15 °С ночью и −2…−10 °С днём; в конце декады температура поднимется до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов.

к середине декады похолодание до ночью и днём; в конце декады температура поднимется до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов. Юг и юго-восток: ночами 0…−5 °С (в горах до −13 °С), днём 0…+8 °С; после 7 ноября заметное потепление до +5…+15 °С.

Вторая декада (11–20 ноября)

Ночью от 0…−5 °С до −10…−18 °С, днём от слабоположительных значений до −8 °С. Ожидаются периоды с осадками и усилением ветра.

Третья декада (21–30 ноября)

В самые холодные периоды: ночью −15…−20 °С , днём −3…−10 °С .

, днём . Западная половина, юг и юго-восток (2–3 декады): ночами от −3…−12 °С до 0…+7 °С, днём от +1…+6 °С до +8…+18 °С. В горах юго-востока местами усиление морозов: ночью до −5…−15 °С, днём до −1…−6 °С.

Климатическая аномалия и осадки

В целом ноябрь ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 °С по всей территории страны. Количество осадков — вблизи нормы, местами выше нормы: на западе и северо-востоке республики — в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской и Павлодарской, на западе Атырауской и Мангистауской, на северо-востоке Костанайской и на востоке области Абай.

