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До 28 градусов мороза. Прогноз озвучили синоптики на 23-24 января в Костанайской области

Фотография для новости До 28 градусов мороза. Прогноз озвучили синоптики на 23-24 января в Костанайской области

pixabay.com

23 января на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается снег, метель.

24 января на юге области ожидается небольшой снег, низовая метель. Ветер восточный 9-14 м/с, 23 января на западе, севере, востоке, 24 января на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20, на востоке области 23 мороза, 24 января 20-25, на севере области 28 мороза, днем 8-13, на севере области 16 мороза.

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