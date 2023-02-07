До -28 градусов. О погоде в Костанае и области

8 февраля на северо-востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель. На юго-востоке области будет туман.

Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на юго-востоке области 28, днем 10-15, на востоке области 18 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью 21-23, днем 13-15 мороза.

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