До -28 градусов. О погоде в Костанае и области

8 февраля на северо-востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель. На юго-востоке области будет туман.
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Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на юго-востоке области 28, днем 10-15, на востоке области 18 мороза.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 21-23, днем 13-15 мороза.