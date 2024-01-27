До -28 градусов. Прогноз от костанайских синоптиков

По Костанайской области ожидается погода без осадков. На западе, востоке, юге области туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный 5-10 м/с.

Температуры воздуха ночью ожидается 23-28, на севере, востоке области 18 мороза, днем 13-18, на востоке области 10 мороза.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температуры воздуха ночью 23-25, днем 13-15 мороза.

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