До +29 градусов ожидается в Костанае





В Костанайской области прогнозируется переменная облачность. Днём на западе и северо-западе региона пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. Ночью и утром западные и северные районы области накроет туман.

Ветер юго-восточный, его скорость составит 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13 градусов, на юге сохранится до +16. Днём ожидается +24…+29, в южных районах — до +32 градусов.

В Костанае осадков не прогнозируется. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +10…+12, днём — +27…+29 градусов.

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