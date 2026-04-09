Финиш близко: ремонт долгожданной дороги завершат к 1 октября





В Денисовском районе продолжается ремонт автодороги Перелески — Крымское. Протяжённость обновляемого участка составляет 10 километров. Полностью завершить работы планируют к 1 октября.

Реконструкция трассы началась в прошлом году и рассчитана на два года. Общая стоимость проекта составляет 730 миллионов тенге. Сейчас специалисты формируют основание дороги и готовят полотно к укладке асфальта.

Заменили трубы и проблемный грунт

Как сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Денисовского района Еламан Ильдисов, возле села Крымское переустроили две водопропускные трубы. Кроме того, дорожники ликвидировали около двух километров пучинистых участков.

Работы выполняет подрядная организация из Рудного. На объекте задействованы грейдеры, виброкатки, поливальные машины и другая специализированная техника. На проблемных участках строители частично заменили грунт, чтобы новое покрытие выдерживало нагрузки и прослужило дольше.

Качество используемых материалов и ход ремонта контролирует технический надзор.

«Каждый материал проходит испытания и имеет соответствующий сертификат. Вопросов и претензий к качеству материалов нет», — рассказал эксперт технического надзора ТОО Grand Luxe Travel Марат Мергенов.

Жители ждали ремонта несколько лет

Автовладельцы отмечают, что ещё год назад дорога находилась в плохом состоянии и проехать по ней было сложно. Сейчас жители уже заметили изменения и надеются, что после укладки асфальта поездки между сёлами станут комфортнее и безопаснее.

Основной объём реконструкции уже выполнен. Подрядчику осталось отремонтировать последние полтора километра трассы. После сдачи объекта на выполненные работы будет действовать трёхлетняя гарантия.

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