Жарких дней станет ещё больше: климатологи предупредили казахстанцев





Лето 2026 года удивило даже климатологов. Только в июле в Казахстане зафиксировали семь новых температурных рекордов.

Одна из наиболее сильных волн жары накрыла Шымкент. Впервые за сто лет температура воздуха в городе превысила +45 градусов. Предыдущий максимум был зарегистрирован в 1915 году — тогда столбики термометров поднялись чуть выше +41 градуса. Экстремально высокая температура этим летом также наблюдалась в Туркестане и Алматы, сообщает ktk.kz

Жарких дней становится больше

По информации пресс-секретаря РГП «Казгидромет» Аружан Муратовой, температурная аномалия составила +2,96 градуса. Девять из десяти самых тёплых лет пришлись на XXI век.

Начиная с 2014 года, каждое лето в Казахстане было теплее климатической нормы. Почти по всей стране увеличивается количество дней, когда температура превышает +30 градусов. В западных и южных регионах за каждые десять лет таких дней становится больше на четыре-семь.

Специалисты не исключают, что новые температурные рекорды будут фиксироваться и в ближайшие годы.

Аномальная жара может стать нормой

Ещё недавно температура в Алматы приближалась к +40 градусам. Жителям приходилось искать спасение в тени, а дети купались в городских реках. После спада жары даже +30 градусов стали восприниматься как облегчение.

Повышение температуры наблюдается не только в Казахстане. Климатологи Кыргызстана предупреждают, что тёплый период в Центральной Азии становится продолжительнее, а привычные границы сезонов постепенно смещаются.

«Как температура повышалась, так она и будет повышаться ещё более интенсивно», — отметила климатолог Зоя Кретова.

С экстремальной жарой этим летом столкнулась и Европа. Максимальный уровень погодной опасности объявляли во Франции, Испании, Португалии, Германии, Бельгии и Великобритании.

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