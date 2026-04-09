Пенсия может стать выше: в Минтруда объяснили условия





В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, от чего зависит размер пенсионных выплат по возрасту.

Речь идёт о выплате гражданам, которые на 1 января 1998 года имели трудовой стаж не менее шести месяцев. При её назначении учитываются продолжительность трудового стажа до 1998 года и официальный доход.

Как рассчитывается доход

Для расчёта пенсии определяется доход за любые 36 календарных месяцев работы подряд. Благодаря изменениям при назначении выплаты может учитываться большая часть официальной заработной платы.

Это означает, что граждане с достаточно высоким официальным доходом могут рассчитывать на более крупную пенсию. При этом учитывается только заработок, подтверждённый официально.

В Минтруда подчеркнули, что официальное трудоустройство, регулярная уплата пенсионных взносов и более высокий подтверждённый доход напрямую влияют на размер будущих выплат.

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