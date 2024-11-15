Разница в 15 тенге обернулась крупным штрафом для супермаркета в Костанайской области





В Костанайской области супермаркет «А-Маркет» привлекли к административной ответственности из-за несоответствия цены на полке и на кассе. Об этом сообщает министерство торговли и интеграции РК.

Плитка шоколада на ценнике стоила 445 тенге, однако при расчёте покупателю пробили её по 460 тенге. По итогам проверки дело рассмотрели в сокращённом порядке. На субъект торговли наложили штраф в размере 140 562,5 тенге.

С начала года наказали 141 предпринимателя

По информации Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области, с начала года к административной ответственности привлекли 141 предпринимателя.

Из них 135 превысили установленный размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Ещё шесть предпринимателей наказали за отсутствие ценников на полках.

На какие продукты снизили цены

В результате государственного контроля в торговых объектах были снижены цены на ряд товаров:

картофель — с 235 до 170 тенге за килограмм;

лук — с 330 до 200 тенге;

капуста — с 230 до 195 тенге;

морковь — с 420 до 360 тенге;

огурцы «Рава» — с 1 900 до 1 380 тенге;

огурцы «Миринда» — с 650 до 550 тенге;

помидоры — с 1 560 до 1 260 тенге;

яблоки — с 850 до 840 тенге;

мука первого сорта — с 165 до 144 тенге;

яйца категории С-1 — с 65 до 60 тенге за штуку;

сахар — с 530 до 490 тенге;

гречка — с 370 до 310 тенге;

рис — с 470 до 460 тенге;

макаронные изделия — с 450 до 370 тенге;

подсолнечное масло — с 799 до 776 тенге;

чай — с 1 350 до 1 265 тенге;

сыр — с 4 655 до 4 490 тенге за килограмм;

кефир жирностью 2,5% — с 470 до 380 тенге;

куриное мясо — с 1 241 до 921 тенге за килограмм.

В департаменте сообщили, что контроль за соблюдением установленной торговой надбавки на социально значимые продукты будет продолжен.

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