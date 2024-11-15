Повторная приватизация жилья станет доступна казахстанцам с 28 августа

Некоторые казахстанцы смогут повторно приватизировать жильё из государственного фонда. Новые правила начнут действовать с 28 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, оформившие первую недвижимость в собственность до 4 декабря 2024 года. При этом их доля в ранее приватизированной квартире или доме не должна превышать 50%.
Для остальных граждан прежнее ограничение сохраняется: участвовать в приватизации государственного жилья можно только один раз.
Жильё можно будет выкупить в рассрочку
Поправки также предусматривают возможность выкупа жилья в рассрочку сроком до 15 лет. Как пояснила руководитель Управления жилищных отношений Асем Альжанова, приватизация является правом, а не обязанностью граждан. Подать заявление можно в любое удобное время.
Предусмотрено три способа оформления жилья в собственность:
- безвозмездная приватизация для отдельных категорий граждан;
- полный выкуп по остаточной стоимости;
- рассрочка до 15 лет с ежемесячными платежами.
Документы принимают в электронном виде через портал eGov, а также на бумаге в отделениях ЦОН.
Кто может приватизировать жильё бесплатно
Право на безвозмездную приватизацию имеют категории граждан, определённые статьёй 13 Закона «О жилищных отношениях». В их числе — лица с инвалидностью первой и второй групп, обладатели удостоверений пострадавших от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, жители Приаралья и другие категории.
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