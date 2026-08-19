Тёплая осень, но с сюрпризами: какой будет погода в Казахстане





Осень в Казахстане ожидается преимущественно тёплой. Согласно консультативному сезонному прогнозу, в большинстве регионов количество осадков будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

В сентябре осадков выше нормы прогнозируют на крайнем западе, северо-западе и северо-востоке страны. В ноябре дождей и снега может быть больше обычного в Северо-Казахстанской области, а также в северных районах Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей.

Дефицит осадков в сентябре ожидается на большей части Кызылординской и Туркестанской областей, в юго-восточной части Мангистауской области, на юге Актюбинской и юго-западе Жамбылской областей.

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