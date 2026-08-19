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Стала известна дата запуска аквапарка «Осьминог»: почему посетителей пока не пустят

— Сегодня, 15:49
Изображение для новости: Стала известна дата запуска аквапарка «Осьминог»: почему посетителей пока не пустят

Кадр из видео Тикток


22 августа в Костанае состоится технический запуск обновлённого аквапарка «Осьминог». Он станет одним из заключительных этапов подготовки комплекса к полноценной работе.

Во время запуска специалисты проверят инженерные и технологические системы, оборудование бассейнов и водных аттракционов. Также будет протестирована организация входных потоков, работа персонала и систем безопасности.

С готовностью объекта и его основных зон ознакомятся представители организаторов, подрядных организаций, городских и областных структур.

Особое внимание уделяется безопасности будущих посетителей. Оборудование и помещения проходят комплексную проверку, а сотрудники аквапарка — необходимую подготовку.

Технический запуск начнётся 22 августа в 12:00. При этом для жителей и гостей Костаная аквапарк пока не откроют. Посетить комплекс можно будет после завершения всех пусконаладочных работ.



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