Стала известна дата запуска аквапарка «Осьминог»: почему посетителей пока не пустят





22 августа в Костанае состоится технический запуск обновлённого аквапарка «Осьминог». Он станет одним из заключительных этапов подготовки комплекса к полноценной работе.

Во время запуска специалисты проверят инженерные и технологические системы, оборудование бассейнов и водных аттракционов. Также будет протестирована организация входных потоков, работа персонала и систем безопасности.

С готовностью объекта и его основных зон ознакомятся представители организаторов, подрядных организаций, городских и областных структур.

Особое внимание уделяется безопасности будущих посетителей. Оборудование и помещения проходят комплексную проверку, а сотрудники аквапарка — необходимую подготовку.

Технический запуск начнётся 22 августа в 12:00. При этом для жителей и гостей Костаная аквапарк пока не откроют. Посетить комплекс можно будет после завершения всех пусконаладочных работ.

«Нам повесили клеймо картеля»: костанайские подрядчики отрицают сговор Четыре компании, занимающиеся содержанием улиц Костаная, подозревают в возможном сговоре при участии в государственных закупках....

До +29 градусов ожидается в Костанае В Костанайской области прогнозируется переменная облачность. Днём на западе и северо-западе региона пройдёт небольшой дождь,...

Пенсия может стать выше: в Минтруда объяснили условия В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, от чего зависит размер пенсионных выплат...