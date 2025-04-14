До -3°C: в Казахстане ожидаются заморозки и грозы

В Казахстане с 28 по 30 апреля ожидается неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Где пройдут дожди и грозы

В отдельных районах прогнозируются град и шквалистый ветер. Также в ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы.

При этом ясная погода без осадков сохранится:

— в северных и центральных областях — на протяжении всего периода

— в южных областях — 28–29 апреля

— в восточных регионах — 29–30 апреля

Пыльные бури и туманы

На юго-западе и юге Казахстана синоптики предупреждают о пыльных бурях. Туманы в ночные и утренние часы ожидаются практически по всей территории страны.

Заморозки до -3°C

В западных, северо-западных, северных и восточных регионах, а также 28–29 апреля в центре страны в ночные часы возможны заморозки до -3°C.

Как изменится температура

Днем по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

— на западе: +15…+20°C

— на северо-западе: +17…+25°C

— на севере: +21…+26°C

— в центре: +21…+30°C

— на востоке: +19…+27°C

— на юге: +25…+34°C

— на юго-востоке: +22…+27°C

9 мая в Костанае: программа мероприятий ко Дню Победы В Костанае утвердили программу мероприятий, посвящённых Дню Победы. С 25 апреля по 9 мая в...

Насилие над детьми: в Казахстане вводят жёсткий алгоритм реагировани Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки....

Компании пересчитают сотрудников: что меняется с 8 июня В Казахстане с 8 июня 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые...