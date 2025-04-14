До -3°C: в Казахстане ожидаются заморозки и грозы

В Казахстане с 28 по 30 апреля ожидается неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Где пройдут дожди и грозы
В отдельных районах прогнозируются град и шквалистый ветер. Также в ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы.
При этом ясная погода без осадков сохранится:
— в северных и центральных областях — на протяжении всего периода
— в южных областях — 28–29 апреля
— в восточных регионах — 29–30 апреля
Пыльные бури и туманы
На юго-западе и юге Казахстана синоптики предупреждают о пыльных бурях. Туманы в ночные и утренние часы ожидаются практически по всей территории страны.
Заморозки до -3°C
В западных, северо-западных, северных и восточных регионах, а также 28–29 апреля в центре страны в ночные часы возможны заморозки до -3°C.
Как изменится температура
Днем по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
— на западе: +15…+20°C
— на северо-западе: +17…+25°C
— на севере: +21…+26°C
— в центре: +21…+30°C
— на востоке: +19…+27°C
— на юге: +25…+34°C
— на юго-востоке: +22…+27°C
Насилие над детьми: в Казахстане вводят жёсткий алгоритм реагировани
Компании пересчитают сотрудников: что меняется с 8 июня
