Компании пересчитают сотрудников: что меняется с 8 июня

В Казахстане с 8 июня 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые серьёзно меняют правила работы с договорами гражданско-правового характера (ГПХ). Многие компании могут столкнуться с необходимостью пересмотра и переоформления сотрудников, передает inbusiness.kz

Поправки были подписаны президентом 7 апреля. Главное изменение касается статьи 27: теперь запрещено заключать договор ГПХ с физлицом, если в нём есть хотя бы один признак трудовых отношений.

В чём разница

ГПХ предполагает выполнение конкретной задачи на результат. Исполнитель не подчиняется внутреннему распорядку, может привлекать других людей и не получает социальных гарантий — таких как больничные, отпускные или декретные.

Трудовой договор, наоборот, означает:

работу по должности

подчинение правилам компании

регулярную зарплату и соцгарантии

Именно эти признаки станут ключевыми при проверках.

Что изменится на практике

По словам налогового специалиста Александра Каплана, многие сотрудники, оформленные как ИП или самозанятые, но фактически работающие как штатные, должны будут вернуться в компанию уже как наёмные работники.

Особенно это коснётся сфер, где ГПХ использовались чаще всего:

строительство

транспорт

продажи

Ранее такая схема позволяла бизнесу снижать расходы: нагрузка на фонд оплаты труда может достигать около 40%, тогда как у ИП на упрощёнке — примерно 24%.

Вопросы к применению

При этом остаётся неясным, как именно будут переквалифицировать договоры — через инспекцию труда или через суд.

Юрист Сабира Салимова отмечает, что для этого потребуется доработка механизмов: либо расширение полномочий инспекций, либо изменения в судебной и досудебной практике.

Что делать бизнесу

До вступления норм в силу остаётся меньше двух месяцев. Эксперты рекомендуют компаниям уже сейчас провести аудит действующих договоров ГПХ, чтобы избежать рисков и штрафов.

