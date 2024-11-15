Возраст выхода на пенсию увеличат: график уже известен

— Сегодня, 18:51
На фоне обсуждения новых инициатив менее заметно, но вполне ожидаемо развивается другая тенденция — постепенное повышение пенсионного возраста для женщин в Казахстане, передает inbusiness.kz

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины — в 61. Однако в дальнейшем возраст будет поэтапно увеличиваться:

  • с 2028 года — до 61,5 года
  • с 2029 года — до 62 лет
  • с 2030 года — до 62,5 года
  • к 2031 году — до 63 лет

В Министерстве труда и социальной защиты населения подтверждают: курс на выравнивание с мужским пенсионным возрастом остаётся неизменным. Несмотря на действующий мораторий до 2028 года, повышение продолжится.

По словам вице-министра Виктории Шегай, это напрямую связано с накопительной системой: чем дольше человек работает и делает взносы, тем выше его будущая пенсия. Соответственно, сокращение трудового стажа приводит к снижению выплат.

В ведомстве считают, что более длительное участие женщин в системе позволит обеспечить им более стабильный доход в старости.

Однако у такого подхода есть и обратная сторона. Он предполагает, что у всех есть стабильная работа и регулярные доходы. На практике это не всегда так. Поэтому повышение пенсионного возраста воспринимается не только как забота о будущих выплатах, но и как способ сохранить устойчивость всей системы за счёт более длительной занятости граждан.



