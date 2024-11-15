Кто сможет уйти на пенсию раньше: новые предложения

В Казахстане обсуждают возможность досрочного выхода на пенсию для тех, кто отработал 40 лет. С инициативой выступил сенатор Амангельды Нугманов: если у человека есть большой стаж и подводит здоровье, почему бы не дать ему право уйти на заслуженный отдых раньше?

Как ранее сообщал Inbusiness.kz, предлагается учитывать не только формальный стаж, но и реальное состояние здоровья и способность продолжать работу. Подобная практика уже существует — например, пенсия по выслуге лет предусмотрена для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Сторонники идеи считают, что это может снизить безработицу, повысить ценность длительного труда и даже сократить нагрузку на бюджет. Однако здесь возникает вопрос: как система выдержит рост числа пенсионеров? Предполагается, что такие граждане будут иметь достаточные накопления, но этот момент требует более точных расчётов.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подтвердил, что вопрос уже рассматривается. В мае начнёт работу специальная комиссия с участием независимых экспертов.

Сейчас обсуждаются три возможных подхода:

выход на пенсию при стаже 40 лет

модель «4+1» от ЕНПФ (4% — на личный счёт, 1% — в страховой фонд)

внедрение страховой пенсионной системы

По словам министра, все варианты ещё требуют детальной проработки. Пока речь идёт не о готовом решении, а о поиске оптимальной модели для будущей пенсионной системы.

