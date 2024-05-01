Новая пенсионная система: что изменится для казахстанцев

В течение апреля власти постепенно раскрывали детали новой пенсионной реформы, аккуратно подогревая интерес общества. Формально речь идёт об обновлении и укреплении системы, но по сути — о попытке найти баланс между демографией, бюджетом и ожиданиями граждан. Разберёмся, что именно предлагают и какие вопросы пока остаются открытыми, передает inbusiness.kz

Пожизненная пенсия за счёт работодателей

Ключевое новшество — внедрение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). Именно за их счёт в будущем будут формироваться пожизненные выплаты из ЕНПФ.

Теперь пенсия складывается из трёх источников:

базовая государственная выплата

личные накопления в ЕНПФ

дополнительный условно-накопительный компонент от работодателя

Курс на личную ответственность

Основной акцент сделан на гражданах, родившихся после 1 января 1975 года. Для них окончательно уходит в прошлое солидарная пенсия, основанная на стаже до 1998 года.

Новая модель строится на:

личных накоплениях

регулярных отчислениях

стабильной занятости

Фактически государство постепенно передаёт ответственность за будущую пенсию самому человеку и частично — его работодателю.

Как растут взносы

Ставки ОПВР увеличиваются поэтапно:

1,5% — в 2024 году

2,5% — в 2025 году

3,5% — в 2026 году

5% — к 2028 году

Уже сейчас новая система охватывает около 5,8 млн казахстанцев — за них работодатели делают взносы из собственных средств.

Рост накоплений

По данным ЕНПФ:

количество условных пенсионных счетов выросло с 5,5 млн до 5,76 млн

накопления увеличились с 760 млрд до 950 млрд тенге

Что говорят власти

В Минтруда считают, что баланс интересов соблюдён: бизнес сможет учитывать эти расходы как налоговые вычеты, а работники — накапливать дополнительный пенсионный капитал.

По задумке, это должно стимулировать компании к более прозрачной социальной политике и заботе о сотрудниках.

