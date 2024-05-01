Новая пенсионная система: что изменится для казахстанцев

В течение апреля власти постепенно раскрывали детали новой пенсионной реформы, аккуратно подогревая интерес общества. Формально речь идёт об обновлении и укреплении системы, но по сути — о попытке найти баланс между демографией, бюджетом и ожиданиями граждан. Разберёмся, что именно предлагают и какие вопросы пока остаются открытыми, передает inbusiness.kz
Пожизненная пенсия за счёт работодателей
Ключевое новшество — внедрение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). Именно за их счёт в будущем будут формироваться пожизненные выплаты из ЕНПФ.
Теперь пенсия складывается из трёх источников:
- базовая государственная выплата
- личные накопления в ЕНПФ
- дополнительный условно-накопительный компонент от работодателя
Курс на личную ответственность
Основной акцент сделан на гражданах, родившихся после 1 января 1975 года. Для них окончательно уходит в прошлое солидарная пенсия, основанная на стаже до 1998 года.
Новая модель строится на:
- личных накоплениях
- регулярных отчислениях
- стабильной занятости
Фактически государство постепенно передаёт ответственность за будущую пенсию самому человеку и частично — его работодателю.
Как растут взносы
Ставки ОПВР увеличиваются поэтапно:
- 1,5% — в 2024 году
- 2,5% — в 2025 году
- 3,5% — в 2026 году
- 5% — к 2028 году
Уже сейчас новая система охватывает около 5,8 млн казахстанцев — за них работодатели делают взносы из собственных средств.
Рост накоплений
По данным ЕНПФ:
- количество условных пенсионных счетов выросло с 5,5 млн до 5,76 млн
- накопления увеличились с 760 млрд до 950 млрд тенге
Что говорят власти
В Минтруда считают, что баланс интересов соблюдён: бизнес сможет учитывать эти расходы как налоговые вычеты, а работники — накапливать дополнительный пенсионный капитал.
По задумке, это должно стимулировать компании к более прозрачной социальной политике и заботе о сотрудниках.
