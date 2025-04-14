Насилие над детьми: в Казахстане вводят жёсткий алгоритм реагировани

Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Теперь любая информация о нарушении прав ребенка запускает обязательную цепочку действий с конкретными сроками и закрепленными ответственными.

Что изменилось: кейс-менеджеры

Ключевым нововведением стало внедрение института кейс-менеджеров. За каждым случаем закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребенка до полного восстановления его прав. Такой подход исключает «размывание» ответственности и обеспечивает непрерывную поддержку.

Сроки реагирования

В правилах закреплены строгие сроки реагирования. Информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно: в течение одного часа — в орган по защите прав детей, в течение одного рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более трех рабочих дней.

Какие сигналы учитываются

Основанием для запуска алгоритма станут не только официальные обращения. В работу принимаются сигналы от самих детей, обращения в контакт-центр «111», а также данные мониторинга социальных сетей и СМИ. К выявлению случаев подключены мобильные группы и центры психологической поддержки.

Какая помощь предусмотрена

Помощь будет оказываться по единому стандарту и включит медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную и правовую поддержку. Важное изменение — под государственную защиту теперь попадают не только пострадавшие дети, но и те, кто стал свидетелем насилия.

