Рассрочки без банка хотят учитывать в долговой нагрузке казахстанцев

В Казахстане планируют учитывать внебанковские рассрочки при расчёте долговой нагрузки граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает informburo.kz
По его словам, рассрочки, которые оформляются через банки, уже считаются потребительскими кредитами и учитываются в системе. Однако рынок расширился — всё больше рассрочек предлагают сами продавцы и различные небанковские организации.
Сейчас такие обязательства остаются вне регулирования и не попадают в Кредитное бюро.
«Появилось много небанковских рассрочек, которые не учитываются. Поэтому есть инициатива — ввести их в регулируемое поле, чтобы информация о них фиксировалась», — пояснил Баймагамбетов.
В настоящее время Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обсуждают возможные изменения.
Если инициативу примут, учитывать будут не только банковские кредиты, но и все виды рассрочек — это может повлиять на оценку платёжеспособности граждан при получении займов.
