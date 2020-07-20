До 3 млн тенге штрафа грозит аптекам области, которые завысили предельные цены на лекарства

Специалистами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с прокуратурой области с 9 по 20 июля проверено порядка 70 аптек в области, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

В ходе проведенных рейдовых мероприятий выявлены факты превышения предельных розничных цен. В ходе совместных рейдовых мероприятий собрано 12 материалов о нарушении, в том числе реализация лекарств без разрешительных документов и завышение цен.

В настоящее время 9 материалов находятся на рассмотрении департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области.

«По итогам проведенных проверок будут наложены административные штрафы по части 1, статьи 426 административного Кодекса РК. Размер штрафа от 70 до 1000 МРП — 194 460 тенге и 2 778 000 тенге соответственно.

Департамент предоставил данные о лекарствах, цены на которые были завышены.

Ксимелин 0,1% — 10 мл продавали за 590 тенге, предельная цена на этот препарат 501,26 тенге

Линекс №32 продавали за 4285 тенге, предельная цена на этот препарат 4143,7 тенге

Зинерит продавали за 4410 тенге, предельная цена на этот препарат — 4344,76 тенге

Дентинокс-гель – продавали за 1510 тенге, предельная цена на этот препарат – 1479 тенге

Грипго – продавали за 600 тенге, предельная цена на этот препарат 592,5

Рейдовые мероприятия продолжаются.

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