Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 марта представили синоптики Казгидромета.
Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода, лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-20 тепла, на востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3-16 тепла, на западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до 5-13, днем до 22-30 тепла.
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